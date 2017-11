Real weet wie Zidane bij ontslag moet opvolgen

Antonio Conte staat bovenaan het verlanglijstje van de Italiaanse voetbalbond in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. De Italiaanse oefenmeester is aan zijn tweede seizoen als manager van Chelsea bezig. (Daily Express)

José Mourinho blijft voorlopig ‘gewoon’ de manager van Manchester United. De Portugees zal in ieder geval tot 2020 aan het roer blijven bij the Red Devils . (Daily Star)

Voorzitter Florentino Pérez is namelijk gaan twijfelen over de capaciteiten van de Fransman.