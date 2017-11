Mustafi haalt uit: ‘Jullie houden ervan om de grootste shit op te schrijven’

Shkodran Mustafi werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal. De Duitse verdediger zou op het punt hebben gestaan om the Gunners te verruilen voor Internazionale, maar verwijst die geruchten nu naar het rijk der fabelen. In gesprek met de Daily Star haalt hij hard uit naar het Engelse journaille.

“Je houden ervan om de grootste shit op te schrijven. Dat is jullie werk. Jullie vragen me erover en doen alsof jullie er als buitenstaanders van alles over weten. Het gaat erom wat er in de kleedkamer gebeurt. Ik snap niet waarom mensen praten over zaken waar ze eigenlijk niks vanaf weten”, foetert Mustafi. De verdediger scoorde eenmaal in de met 2-0 gewonnen derby tegen Tottenham Hotspur.

“Of ik met clubs zou hebben gesproken of niet, het zijn maar geruchten. Er zijn duidelijk zoveel kranten, dat iedere krant iets interessants moet verzinnen. Anders zijn de kranten leeg en dat is saai”, vervolgt Mustafi. “Ik sta nu voor jullie in een Arsenal-shirt. We moesten tegen Tottenham Hotspur rustig blijven, er was niets meer te winnen dan drie punten. Zowel in balbezit als bij balverlies hebben we het goed gedaan.”