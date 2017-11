‘Ik geloof niet dat Salah lang bij Liverpool blijft, hij zal naar Real gaan'

Mohamed Salah maakt dit seizoen tot nu toe veel indruk bij Liverpool. De Egyptische aanvaller kwam afgelopen seizoen voor circa veertig miljoen euro over van AS Roma en scoorde reeds veertien keer in achttien wedstrijden. Manager Jürgen Klopp is zeer onder de indruk van de prestaties van zijn pupil.

“Als hij deze vorm vasthoudt, eindigt hij dit seizoen waarschijnlijk op zeventig doelpunten. Dat is onwaarschijnlijk. We hebben allemaal van dat soort momenten. Hij had bijvoorbeeld tegen Huddersfield Town ook kunnen scoren, maar toen miste toen een aantal kansen. Dat begrijp ik volledig, op sommige momenten loopt het nu eenmaal beter”, zegt Klopp in gesprek met de Daily Telegraph.

Mido laat via Twitter weten dat hij ook onder de indruk is van zijn landgenoot. “Weet je nog dat de supporters van Liverpool moesten lachen toen ik drie jaar geleden zei dat je beter was dan Raheem Sterling? Nu weten ze dat ik gelijk had. Ga zo door, jongen! Salah heeft de mentaliteit om jarenlang in de top van Europa te spelen. Ik geloof niet dat Salah lang bij Liverpool zal blijven, hij zal snel naar Real Madrid gaan.”