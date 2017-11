Ex-Ajacied beëindigt interlandcarrière: ‘Het was een moeilijke beslissing’

Niklas Moisander beëindigt zijn interlandcarrière, zo maakt de verdediger via de website van zijn werkgever Werder Bremen bekend. De 32-jarige ex-speler van onder meer PEC Zwolle, AZ en Ajax speelde zestig interlands voor de nationale ploeg van Finland, maar wil zich nu focussen op de prestaties bij Werder Bremen.

“Het was een moeilijke beslissing, maar ik heb er heel goed over nagedacht en ben van mening dat nu het juiste moment is om te stoppen als international”, zegt Moisander over zijn beslissing. “Ik ben er trots op dat ik voor mijn land heb mogen spelen en dat ik aanvoerder ben geweest. Ik blijf verbonden met het Finse voetbal en zal het nationale team blijven steunen, alleen zal dat buiten het veld zijn. Het is jammer dat we nooit een eindtoernooi gehaald hebben.”

Moisander maakte in 2008 zijn debuut voor de Finse ploeg, toen hij nog speler van PEC Zwolle was. De verdediger speelde elf jaar in Nederland, maar verruilde Ajax in 2015 voor Sampdoria. Via de Italiaanse club kwam Moisander in 2016 bij Werder Bremen terecht. “De afgelopen jaren heb ik wat blessures gehad en het was erg vermoeiend om heen en weer te reizen naar de nationale ploeg. Daarom heb ik besloten om te stoppen, zodat ik me kan focussen op Werder Bremen.”