‘Leerjaar’ voor Feyenoord: ‘Ze noemen alleen Kuyt, ik noem hen wel’

Feyenoord leed zaterdag opnieuw puntverlies. De Rotterdammers speelden in de eigen Kuip met 1-1 gelijk tegen VVV-Venlo en volgens Regi Blinker komt de stroeve start van Feyenoord door ‘een combinatie van factoren’. Hij stelt op het Fashion Player 2017-gala van Life After Football verder dat het een ‘leerjaar’ is voor Feyenoord.