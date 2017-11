Klopp vol lof: ‘Ik moet eerlijk zeggen: zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’

De rol van Alberto Moreno bij Liverpool leek uitgespeeld. Vorig seizoen speelde Spaanse linksback slechts een handjevol wedstrijden en leek daarom afgelopen zomer te mogen vertrekken bij the Reds. Moreno is dit seizoen echt uitgegroeid tot vaste waarde in het elftal van manager Jürgen Klopp en dat maakt indruk op de Duitse oefenmeester.

“Ik moet eerlijk zeggen: zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het is geen verrassing hoe hij dit seizoen presteert, maar het is wel verrassend hoe hij is omgegaan met afgelopen seizoen. Hij heeft in het hele jaar geen moment geklaagd”, zegt Klopp op de website van Liverpool. “Hij is in mijn kantoor geweest en vroeg wat hij beter kon doen. We hebben daarover gesproken.”

James Milner speelde vorig seizoen vooral als linkerverdediger bij Liverpool. “Milly presteerde uitstekend, dus er was op dat moment geen reden om te wisselen. Na het seizoen had ik wel het gevoel dat het oneerlijk was, ik dacht: verdomme, we hebben hem niet genoeg gebruikt. Nu is Alberto een veel betere verdediger, maar ook een briljante voetballer. Ik vind zijn reactie na vorig seizoen echt heel goed.”