Veltman: ‘Hij moet Klaassen vervangen en volgens mij doet hij dat aardig’

Donny van de Beek scoorde zaterdagavond drie keer in de door Ajax met 0-8 gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda en de middenvelder revancheerde zich zo voor zijn reserveplek tegen FC Utrecht in de vorige speelronde. Joël Veltman is blij dat Van de Beek in een week waarin hij ook debuteerde voor het Nederlands elftal zich zo kon onderscheiden.

“Kijk naar zijn lachende gezicht. Ik las een interview met Wesley Sneijder, die aangaf dat Donny mentaal sterk is. Dat heeft hij hier bewezen”, laat de Ajax-aanvoerder optekenen door De Telegraaf. Van de Beek liet volgens Veltman in Breda zien dat hij door trainer Marcel Keizer goed op scherp is gezet.

De verdediger ziet in Van de Beek een speler die keihard werkt en wellicht niet altijd op waarde wordt geschat door de buitenwacht: “Mensen zien niet altijd dat hij bijvoorbeeld ook veel loopacties maakt om David Neres vrij te krijgen. Maar dat is wel belangrijk. Donny moest Davy Klaassen vervangen en volgens mij doet hij dat aardig”, sluit Veltman af.