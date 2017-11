VIDEO’S - Cavani blijft scoren voor PSG; Sneijder krijgt weer basisplaats

Paris Saint-Germain blijft doorstomen in de Ligue 1. De Parijse miljoenenformatie won met 4-1 van FC Nantes en zag concurrent AS Monaco punten morsen tegen Amiens (1-1). Wesley Sneijder kreeg bij OGC Nice weer eens een basisplaats tegen Caen, maar les Aiglons slaagden er opnieuw niet in om te winnen. Ook het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete wist geen drie punten te pakken.

Bekijk hier de samenvatting van Paris Saint-Germain - FC Nantes (4-1):



Bekijk hier de samenvatting van Amiens - AS Monacol (1-1):



Bekijk hier de samenvatting van Caen - OGC Nice (1-1):



Bekijk hier de samenvatting van Olympique Lyon - Montpellier (0-0):



Bekijk hier de mooiste doelpunten in de Ligue 1 van het afgelopen weekeinde: