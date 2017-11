‘Hij zit in een mindere fase, maar heel Feyenoord weet het niveau niet te halen’

De kritiek op Brad Jones lijkt wekelijks toe te nemen. Afgelopen zaterdag zag de Australische doelman er niet goed uit bij het doelpunt van Damian van Bruggen, waardoor Feyenoord in eigen huis bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo. Volgens Ed de Goeij moet Jones nu laten zien dat hij de eerste doelman van de Rotterdammers moet blijven.

“Ik ben natuurlijk niet degene die hierover moet beslissen, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat spelers het vertrouwen van de trainer voelen. Dat geldt ook voor Brad. Het klopt dat hij momenteel in een mindere fase zit, maar heel Feyenoord weet het niveau van vorig jaar niet meer te halen”, zegt de oud-international tegenover De Telegraaf. De Goeij is dus niet direct van mening dat Kenneth Vermeer weer de eerste doelman bij Feyenoord moet worden.

“Natuurlijk wil Kenneth graag spelen. Ik heb dat zelf bij Chelsea ook meegemaakt. Maar die concurrentiestrijd is gezond en Jones kan daar ook beter van worden”, vervolgt De Goeij zijn verhaal. “Het is nu aan hem om te laten zien dat hij de nummer één is. In de winterstop zal er ongetwijfeld een evaluatie plaatsvinden. Dan moet blijken of er wel of geen wijzigingen noodzakelijk zijn.”