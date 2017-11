Waterreus: ‘Je kunt er gif op innemen dat hij straks trainer wordt van PSV 1’

Mark van Bommel heeft momenteel de Onder-19 van PSV onder zijn hoede en maakt in die rol indruk op Ronald Waterreus. De oud-doelman schrijft in zijn column in de Limburger dat hij de kans groot acht dat Van Bommel op termijn de leiding krijgt bij het eerste elftal van de Eindhovenaren. Als het aan Waterreus ligt, gaat de oud-middenvelder zelfs direct op een hoger niveau aan de slag.

“Je kunt er gif op innemen dat hij straks trainer wordt van PSV 1. Maar wat mij betreft is de noodzaak in ons voetballandje zo hoog, dat hij veel sneller aan de bak moet op een hoger niveau”, stelt Waterreus, die Van Bommel ziet als de ideale bondscoach van Jong Oranje. “Die gasten, degenen die het straks voor 'ons' moeten doen, zullen voetballend ontegenzeggelijk veel van hem opsteken. En, minstens zo essentieel, ervaren wat het vak van prof inhoudt.”

“Want één ding staat vast: pizza’s en hamburgers zullen onder Van Bommel direct worden uitgebannen bij Jong Oranje”, vervolgt de oud-doelman, die stelt dat het Nederlands voetbal snakt naar een trainer als Van Bommel. “Ik vind dat een verademing: een trainer die de Hollandse School eens niet heilig verklaart of lult over hoe mooi voetbal moet zijn. Nee, Van Bommel zegt gewoon waar topvoetbal in de kern voor bedoeld is: prijzen pakken. En dat je daarvoor alles opzij moet zetten.”