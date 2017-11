Brands: ‘De media maken er een spektakel van, maar er speelt niets’

Hirving Lozano maakt de laatste weken veel indruk bij PSV en de Mexicaanse nationale ploeg. Mede daardoor werd de aanvaller in de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar Arsenal of AC Milan. Marcel Brands, technisch manager bij de Eindhovenaren, stelt de supporters gerust en zegt dat er voorlopig niks speelt.

“Nee, de media maken er een spektakel van, maar er speelt helemaal niets. Kijk, die jongen is goed gestart en dat had ik ook niet verwacht. We wisten wel dat hij goals en assists in zich had, maar we wisten niet dat hij het na tien wedstrijden al zo goed zou doen”, zegt Brands bij Rondo. In dertien wedstrijden voor PSV kwam Lozano reeds tot tien doelpunten en vijf assists.

Hij maakte recent ook veel indruk tijdens de interland tussen België en Mexico (3-3), waar Brands aandacht toeschouwer was. “Ik wilde kijken hoe hij zich op dat niveau hield. Dan moet ik wel zeggen dat hij daar positief verraste”, stelt de technisch manager van PSV. Lozano werd afgelopen zomer voor circa acht miljoen euro overgenomen van Pachuca.