Jans lyrisch: ‘Ik zou zeggen: ‘Ajax, Feyenoord of PSV, doe het nou maar’’

Ryan Thomas vloog afgelopen week voor het tweeluik om WK-kwalificatie tussen Nieuw-Zeeland en Peru de hele wereld over en de middenvelder stond zondag weer zonder problemen op het veld bij PEC Zwolle om daar als een van de uitblinkers tegen PSV te spelen. Ron Jans, voormalig trainer van de Zwollenaars, is al langer onder de indruk van Thomas.

“Hij is een van de beste spelers van de Eredivisie, in alles. Hij heeft lange tijd moeite gehad om fysiek bij te benen, maar hij zit nu op zijn top”, analyseert de huidige technisch manager van FC Groningen bij Studio Voetbal. “Het zou me niet verbazen als hij bij Real Madrid terechtkomt. Hij mag van mij blind komen naar FC Groningen. Maar ik zou zeggen: Ajax, Feyenoord of PSV, doet het nou maar.”

PEC-trainer John van ’t Schip werkt dit seizoen met Thomas en is eveneens onder de indruk van de middenvelder. De Nieuw-Zeelander arriveerde vrijdag weer in Nederland en heeft zich daarna meteen laten behandelen: “Hij zei tegen mij: ‘Ik voel me goed, trainer’. Zaterdag heeft hij met de groep meegetraind en zondag volle bak gespeeld. Hij is zo belangrijk voor het team.”