Keizer: ‘Dat deed hij uitstekend, wat daarbij komt vind ik niet handig’

Donny van de Beek was zaterdagavond tijdens de met 0-8 gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda met een hattrick een van de grote uitblinkers aan de kant van Ajax. De middenvelder begon de vorige competitiewedstrijd tegen FC Utrecht nog op de bank omdat Marcel Keizer voor Siem de Jong koos en revancheerde zich zo voor die reservebeurt.

Zijn trainer zag ook dat Van de Beek zich op een positieve manier liet zien tegen de Brabanders: “Als je dingen op het veld laat zien, vind ik dat uitstekend revancheren. Al het andere wat daarbij komt, vind ik niet handig. Maar op het veld heeft hij het uitstekend gedaan”, begint Keizer in gesprek met De Telegraaf, waarna hij zich verder inhoudt en niet doorgaat op wat er precies ‘niet handig’ was.

“Ik vind het uitstekend hoe hij op het veld heeft gereageerd, met drie goals. Ik ben blij voor Donny”, gaat Keizer verder als er doorgevraagd wordt. De trainer schoof de afgelopen weken veel met zijn middenveld en trad tegen NAC weer aan met de originele bezetting van Van de Beek, Lasse Schöne en Hakim Ziyech. Tot tevredenheid van Keizer liet dat trio het tegen NAC nu wel zien.

De oefenmeester kon ook weer beschikken over de herstelde Daley Sinkgraven en zag dat zijn linkerkant met de teruggekeerde back, Hakim Ziyech en Justin Kluivert goed draaide. Doordat Nick Viergever terugging naar het centrum, werd Maximilian Wöber het kind van de rekening: “Maar dat wil bijvoorbeeld niet zeggen dat Max Wöber niet goed genoeg is. De concurrentie met blijven, waarbij we er wel naar moeten kijken dat er een bepaalde vastigheid inkomt.”