‘Toen er werd gefloten, keek hij naar de Feyenoord-fans alsof ze gek waren’

Feyenoord slaagde er zaterdagavond in eigen huis niet in om te winnen van VVV-Venlo en de regerend landskampioen heeft inmiddels een achterstand van veertien punten op koploper PSV. Clubicoon Willem van Hanegem merkte dat er onvrede begon te leven op de tribunes van De Kuip en begrijpt wel dat er gefloten werd naar de spelers.

“Ik zou haast zeggen: het werd verdorie tijd ook. Ik krijg steeds meer het idee dat ze bij mijn club niet eens beseffen hoe slecht het gaat”, schrijft de Kromme, die in de eerste weken aan de manier van voetballen nog dacht te zien dat Feyenoord de volgende stap zou gaan zetten, in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Het is momenteel echt allemaal op goed geluk wat ze daar doen. Dan zie ik Ridgeciano Haps opstomen en dan staan er zonder te overdrijven gewoon twee of drie medespelers in de weg, alsof het toeschouwers zijn.”

“Ik zag Steven Berghuis vrije schietkansen de tweede ring in joekelen en toen er even werd gefloten, keek hij naar de supporters alsof ze gek waren geworden”, gaat Van Hanegem verder. De oud-middenvelder ziet een parallel met Leicester City, waar alles misging na het successeizoen en Claudio Ranieri uiteindelijk ontslagen werd nadat the Foxes helemaal niets meer wisten te winnen.

Voor een ontslag van Giovanni van Bronckhorst vindt Van Hanegem het echter nog te vroeg: “Maar we moeten Feyenoord wel weer gewoon beoordelen op het heden, los van het prachtige vorige seizoen. En dan is de conclusie dat er gewoon erbarmelijk wordt gepresteerd.” Feyenoord heeft dinsdagavond opnieuw een zware klus voor de boeg, als er voor de Champions League een bezoek wordt gebracht aan de Engelse koploper Manchester City.