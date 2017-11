Brands: ‘Dan wordt het lastig, ik zou hem meteen verkopen als ik Ajax was’

Matthijs de Ligt beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en de jonge verdediger is ook deze voetbaljaargang een vaste waarde in het hart van de Amsterdamse defensie. Zijn goede prestaties zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven en Barcelona zou erover nadenken om De Ligt in januari voor 40 à 45 miljoen euro op te halen in de Johan Cruijff ArenA.

De Ligt zou dan in eerste instantie worden klaargestoomd als opvolger van Gerard Piqué en PSV-bestuurder Marcel Brands denkt dat het moeilijk wordt voor Ajax om de poot stijf te houden als er inderdaad een bod van die orde uit Catalonië komt: “Dan wordt het lastig, ja. Ik zou hem meteen verkopen als ik Ajax was”, antwoordde de technisch manager van PSV, die ook uit eigenbelang spreekt, met een knipoog bij Rondo van Ziggo Sport.

Wim Kieft denkt echter dat het nog te vroeg is voor De Ligt om de overstap te maken naar de absolute wereldtop: “Clubs van het formaat Barcelona gaan niet een speler halen die nog jaren moet spelen om het vereiste niveau te krijgen. Deze jongen moet nog een paar jaar voetballen. Davinson Sánchez stapte zo over, maar die is wat ouder. De Ligt maakt hier nog steeds de fouten die hij mag maken op die leeftijd, maar ik zou het als ik zo'n grote club was nooit doen.”