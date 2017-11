‘PSV kijkt voor opvolging Jeroen Zoet rond in Barcelona’

Jeroen Zoet werd afgelopen zomer al in verband gebracht met clubs als Benfica en Newcastle United, maar van een vertrek van de doelman kwam het toen niet. De verwachting bij PSV is volgens De Telegraaf dat de sluitpost aankomende zomer wel gaat vertrekken en de krant schrijft maandagochtend dat de Eindhovenaren hierop in willen spelen door Pau López naar Nederland te halen.

De koploper van de Eredivisie zou zijn interesse in de 22-jarige doelman van Espanyol inmiddels kenbaar hebben gemaakt. López is dit seizoen eerste keeper bij de tweede club van Barcelona en kan door een aflopend contract gratis opgehaald worden. Eerdere gesprekken tussen de keeper en Espanyol zijn tot nu toe op niets uitgelopen.

Als López inderdaad naar PSV vertrekt, zou dat zijn tweede buitenlandse avontuur worden. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Tottenham Hotspur, waar hij er echter niet in slaagde om Hugo Lloris en Michel Vorm voorbij te steken in de pikorde. In het geval van een overstap naar PSV, komt López met Eloy Room en de op dit moment aan Roda JC Kerkrade verhuurde Hidde Jurjus nog twee doelmannen tegen die zullen strijden om de positie van eerste keeper.