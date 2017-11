‘Hij moet naar mijn idee altijd spelen, ik denk dat hij beter is dan Schöne’

Marcel Keizer is de laatste weken bij Ajax zoekende naar de juiste samenstelling van zijn middenveld en experimenteerde de afgelopen paar wedstrijden onder meer met een basisplaats voor Siem de Jong, waarbij Donny van de Beek naar de bank werd verwezen. Aad de Mos denkt echter dat Keizer hierbij juist een basisplaats heeft gegeven aan de verkeerde De Jong.

“Frenkie de Jong moet naar mijn idee altijd spelen, want ik denk dat hij beter is dan Lasse Schöne. Hij is veel sneller en hij speelt de bal veel sneller diep, waardoor je ook wat meer roulatie gaat krijgen”, vertelt de oud-trainer bij Rondo van Ziggo Sport. De Mos was ondanks de 0-8 zege op NAC Breda niet onder de indruk van het spel van Hakim Ziyech: “Hij heeft van de eerste tien ballen er elf naar de tegenstander geschoten in de eerste twintig minuten. Daarna geeft hij een steekbal aan Kluivert, waarna hij de bal terugtrekt.”

De Mos denkt dat Keizer door de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken aan het twijfelen geslagen is en dat de trainer nog steeds keuzes moet maken ‘die al lang gemaakt hadden moeten zijn’: “Hij had het tegen FC Utrecht gewoon moeten laten staan, die jongens vertrouwen moeten geven en daarmee verder werken.”