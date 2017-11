Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: unicum voor scorende De Ligt

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? Deze week zijn Ajax, sc Heerenveen en FC Utrecht met ieder twee spelers goed vertegenwoordigd.

DM: Jeroen Zoet (PSV), statistiek: zeven reddingen - Zoet maakte voor het eerst sinds 19 december 2015 minstens zeven reddingen in een Eredivisiewedstrijd.

RV: Ashton Götz (Roda JC Kerkrade), statistiek: 8 balveroveringen, 71 balcontacten - Götz noteerde van alle Roda JC-spelers de meeste passes (52) en balcontacten (71).

CV: Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: twee doelpunten, acht balveroveringen - Matthijs de Ligt is de jongste Ajax-verdediger ooit met vier Eredivisiedoelpunten (18 jaar en 98 dagen).

CV: Daniel Höegh (sc Heerenveen), statistiek: 1 doelpunt, 95 procent passnauwkeurigheid - Höegh was de tiende Deen die voor sc Heerenveen tot scoren kwam in de Eredivisie, alleen Ajax (20) en PSV (15) zagen meer verschillende Denen scoren in de Eredivisie.

LV: Ridgeciano Haps (Feyenoord), statistiek: 11 balveroveringen, 103 balcontacten - Haps had in slechts één Eredivisieduel meer balcontacten dan deze speelronde tegen VVV-Venlo (103).

CM: Donny van de Beek (Ajax), statistiek: 3 doelpunten, 97% passnauwkeurigheid - Van de Beek is de eerste Ajacied met een hattrick in een uitwedstrijd in de Eredivisie sinds Kolbeinn Sigthorsson op 27 september 2014 (ook tegen NAC).

CM: Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), statistiek: twee doelpunten, zeventien gewonnen persoonlijke duels - Niemand scoorde op jongere leeftijd twee keer in één Eredivisieduel voor Sparta dan Duarte tegen Willem II (18 jaar, 137 dagen).

CM: Yassin Ayoub (FC Utrecht), statistiek: zes gecreëerde kansen, vijf tackles - Vijf van de laatste twaalf Eredivisietreffers van Ayoub vielen van buiten de zestien, waaronder zijn laatste twee.

RA: Martin Ödegaard (sc Heerenveen), statistiek: drie schoten, twee gecreëerde kansen - Ödegaard maakte tegen FC Twente zijn eerste Eredivisiedoelpunt, hij had daarvoor 42 schoten nodig (15 op doel).

CA: Cyriel Dessers (FC Utrecht), statistiek: één doelpunt, vijf balveroveringen - Dessers kwam vijf keer tot scoren met zijn eerste tien schoten op doel in de Eredivisie.

LA: Mimoun Mahi (FC Groningen), statistiek: drie schoten, vier gecreëerde kansen - Mahi was tegen Vitesse de FC Groningen-speler met de meeste schoten (3) en gecreëerde kansen (4) maar ook met de meeste tackles (3) en intercepties (2).