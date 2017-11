Mourinho laat tweetal voor twaalfde keer samenspelen: ‘Het is moeilijk’

Anthony Martial en Marcus Rashford stonden zaterdag pas voor de twaalfde keer samen op het veld. De buitenspelers van Manchester United hadden een basisplaats tegen Newcastle United (4-1) en lieten zich gelden, met respectievelijk een doelpunt en een assist. Mourinho kiest er bewust voor om het tweetal niet vaak samen in te zetten.

Volgens de oefenmeester kan de defensieve zekerheid eronder lijden, als Martial en Rashford allebei op het veld staan. Bovendien zijn het concurrenten van elkaar. "Ze spelen allebei graag op dezelfde positie en dat maakt het moeilijk. Ze spelen beiden liever op links dan op rechts", verklaart de Portugees in de Engelse media. "Als ze samen op het veld staan met een spits ertussen, dan verliezen we een schakel met het middenveld in de persoon die achter de spits speelt."

"Maar we hebben een bepaalde balans gevonden", vervolgt Mourinho. "Vanaf het moment dat zij openingen vonden vanaf links en in het gat tussen de spits en de linksbuiten, gingen we meer kansen creëren." In de eerste helft merkte Mourinho echter 'instabiliteit' in zijn achterhoede, geeft hij toe. "Dat kwam niet door de verdedigers, maar door die balans. Met Martial en Rashford spelen heeft dus voor- en nadelen."