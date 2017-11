'Normaal haalt Dabo die afstand niet eens met z'n linkerbeen'

Henk Fraser beoordeelt de nederlaag van Vitesse tegen FC Groningen (4-2) als onnodig. De Arnhemmers stonden na een uur op een 1-2 voorsprong, ondanks een kolderiek eigen doelpunt van Fankaty Dabo, maar incasseerden daarna nog drie treffers: 4-2. Fraser heeft zijn selectie na afloop niet uitgebreid toegesproken, geeft hij aan.

"Op het veld heb ik even wat gezegd. Na de wedstrijd hou je een praatje, maar vandaag heb ik ervoor gekozen om mijn mond te houden", aldus de trainer voor de camera van FOX Sports. Het opmerkelijke eigen doelpunt van Dabo verbaasde ook Fraser aan de zijlijn. Hij noemt het een 'vervelend' moment. "Normaal haalt hij die afstand niet eens met z'n linkerbeen. Een behoorlijke tik, maar je komt daarna op 1-2. Als je dan nog steeds niet voelt dat je deze wedstrijd gewoon moet winnen… Er was volledige controle."

Vitesse heeft een aantal ervaren spelers in de ploeg, maar gaf de voorsprong toch uit handen. Volgens Fraser is het onderscheid tussen ervaren en jonge spelers echter niet zo zwart-wit. "Je moet er staan. Soms zijn spelers heel jong, maar staan ze er gewoon. Mason Mount bijvoorbeeld. Ik heb misschien te lang gewacht om die te brengen. Je voelde aankomen dat we wat minder grip hadden. Je mag verwachten dat je dat als ervaren speler oppakt."