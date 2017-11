‘Als ik niet geloof dat Man United nog kampioen kan worden, zou ik stoppen’

Paul Pogba beleefde zaterdag een succesvolle rentree bij Manchester United. De middenvelder stond twee maanden aan de kant met een hamstringblessure, maar leverde bij zijn terugkeer tegen Newcastle United (4-1) een doelpunt en een assist. Door de overwinning bleef Manchester United enigszins in het spoor van koploper Manchester City. Volgens Pogba is de titelrace nog zeker niet gestreden.

Na twaalf competitieduels hebben the Citizens al een gat van acht punten geslagen met de stadsgenoot. De lijstaanvoerder liet pas twee punten liggen en Pogba verwacht dat dat er meer gaan worden. "Het is natuurlijk een heel lang seizoen", zegt de Fransman tegen de BBC. "Als ik niet zou geloven dat we nog kampioen konden worden, zou ik stoppen met spelen. Dan hang ik mijn schoenen aan de wilgen en houd ik het voor gezien. Maar ik houd het geloof. We blijven vechten."

Pogba en Zlatan Ibrahimovic maakten hun rentree na lange periodes van blessureleed en ook voor Romelu Lukaku werd het een mooie wedstrijd. Hij scoorde voor het eerst sinds 30 september weer in de Premier League. "Ik keer terug en Romelu scoort weer: daar ben ik blij mee", vervolgt Pogba. "We hebben veel goede en getalenteerde spelers. Romelu is de beste spits in de Premier League. We kennen zijn kwaliteiten. Over hem hoeven we ons geen zorgen te maken."