VIDEO - In basis startende Sneijder kan OGC Nice niet aan overwinning helpen

OGC Nice is bezig aan een teleurstellende serie en les Aiglons zijn er zondag opnieuw niet in geslaagd om te winnen. De ploeg van de in de basis beginnende Wesley Sneijder leek de drie punten op te halen tijdens een bezoek aan Caen, maar Ronny Rodelin redde in de blessuretijd een punt voor de thuisploeg.