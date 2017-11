Luckassen baalt van besluit Cocu: ‘Ik heb het al duizend keer gezegd’

Derrick Luckassen had zondag voor het eerst sinds 24 september weer een basisplaats bij PSV, maar niet op zijn favoriete positie. De zomeraanwinst verving de geblesseerde Santiago Arias als rechtsback in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1). Luckassen speelt veel liever als centrale verdediger, heeft hij ook aan Phillip Cocu laten weten.

"Het is anders, het is een nieuwe positie", beaamt hij voor de camera van Voetbal Inside. Luckassen besloot zichzelf op te offeren. "Ik heb voor het team rechtsback gespeeld. Ik heb het al duizend keer gezegd: ik ben geen rechtsback. Daar blijf ik bij. Ik zie het doel niet om hier als rechtsback te spelen. De trainer weet dat, iedereen weet dat. Ik heb erover gesproken met de trainer en voor het team doe ik het."

PSV boekte in de slotseconden een gelukkige 0-1 overwinning in Zwolle. Over het resultaat was Luckassen dan ook goed te spreken. "Ik had het niet meer verwacht. Het was een dooie wedstrijd. Dan is dit doelpunt wel heel lekker", geeft hij aan. In gesprek met het Eindhovens Dagblad voegt Luckassen toe dat het 'redelijk' ging als rechtsback. "Al had ik het soms wel lastig tegen Youness Mokthar, ja."