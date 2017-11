‘Het is mijn doel om mijn hele loopbaan voor Tottenham te spelen’

Harry Kane maakt de laatste seizoenen furore voor Tottenham Hotspur en de 24-jarige Engelsman wordt dan ook in verband gebracht met een overgang naar onder meer Real Madrid. De spits zelf lijkt echter niet bezig te zijn met een vertrek uit Londen en is naar eigen zeggen nog jaren in het shirt van the Spurs te bewonderen.

“Het is mijn doel om mijn hele loopbaan voor Tottenham te spelen. We hebben een geweldig team, een goede coach, een professioneel trainingscomplex en we krijgen een nieuw stadion. Op dit moment bevalt alles mij hier goed en ben ik gelukkig”, vertelt hij in gesprek met het Duitse BILD. Tottenham hervat de Europese campagne dinsdag met een uitwedstrijd bij Borussia Dortmund en Kane verwacht dat zijn ploeg het niet makkelijk zal krijgen.

“Marco Reus en Pierre-Emerick Aubameyang hebben het veel spelers in Europa lastig gemaakt in de afgelopen jaren. Er staat op dit moment veel druk op Dortmund en ze zullen allebei de wedstrijden moeten winnen om kans te maken om door te gaan (Borussia Dortmund staat met slechts twee punten op de derde plaats in de Champions League-groep achter Tottenham en Real Madrid, red.). Wij zijn niet bang, we hebben onze eigen speelstijl gevonden, we winnen nu ook uitwedstrijden en zijn slimmer geworden”, sluit Kane af.