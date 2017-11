‘Ik praat veel met Coutinho, hij kan een mooie verrassing voor ons zijn’

Barcelona wordt al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Philippe Coutinho en de Catalanen zouden van plan zijn om in januari opnieuw een poging te doen om de spelmaker over te nemen van Liverpool. Naast Barça zijn er echter meer kapers op de kust en wordt ook onder meer Paris Saint-Germain genoemd als een mogelijke nieuwe bestemming voor de Braziliaan.

Aanvoerder Thiago Silva van les Parisiens zou de komst van zijn landgenoot in ieder geval toejuichen: “Ik praat veel met Coutinho. Ik hoop op het einde van het seizoen of misschien zelfs eerder, het zou mooie verrassing voor ons kunnen zijn”, laat de verdediger optekenen door Téléfoot.

“Ik hoop dat hij het wat vindt en dat hij volgend jaar hier wil spelen. Net als bij Neymar geef ik hem vaak advies. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat hij de juiste beslissing neemt”, sluit Thiago Silva af. Coutinho staat nog tot medio 2022 onder contract in Liverpool en het zal niet goedkoop zijn om hem over te nemen van the Reds. Barcelona bereidt volgens de laatste geruchten een winters bod van 120 miljoen euro voor.