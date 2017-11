Eigen goal gaat wereld over: ‘Was het geen rood als ik ‘m had gepakt?’

Vitesse-keeper Jeroen Houwen speelde zondagmiddag tegen FC Groningen zijn allereerste wedstrijd in de Eredivisie en voor de sluitpost werd het een debuut om nooit meer te vergeten. Fankaty Dabo passeerde zijn eigen doelman met een schot van tientallen meters afstand en Houwen liet de bal gaan in de veronderstelling dat hij anders een rode kaart had gekregen.

“Het zal overal op internet komen... Ik kan er niks aan doen”, reageerde Houwen na het door Vitesse met 4-2 verloren duel voor de camera’s van FOX Sports. “Ik dacht eerst: ‘die bal komt nog wel omlaag’. Op een gegeven moment ben je dan te laat. Ik mag hem natuurlijk niet in de handen pakken, omdat het een terugspeelbal is.”

“Was dat niet een rode kaart geweest dan? Niet? Ik dacht dat het een rode kaart zou zijn”, gaat Houwen verder. “Dat risico wilde ik niet lopen. Het schiet door je hoofd. Op je debuut als keeper wil je geen rode kaart pakken. Dat zou wel zuur zijn.” Vitesse bezet na de nederlaag de zesde positie in de Eredivisie, één punt achter FC Utrecht.