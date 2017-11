Depay en Tete stappen voor eigen publiek teleurgesteld van het veld

Olympique Lyon heeft zondag nagelaten om AS Monaco tot een punt te naderen. De nummer drie van de Ligue 1 wist voor eigen publiek geen afstand te nemen van Montpellier: 0-0. Daardoor blijft de achterstand op Monaco drie punten, terwijl Lyon juist hoopte dichterbij te komen in aanloop naar de clash tussen koploper Paris Saint-Germain en Monaco van volgende week.

Als Lyon zorgvuldiger was geweest in de afronding, had de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong kunnen komen. Zo schoot Memphis Depay in de tegenaanval over het doel van Montpellier na een goede voorzet van Maxwel Cornet. Laatstgenoemde koos in het restant van de eerste helft meermaals voor eigen succes en werd uitgefloten toen hij acht minuten voor tijd een goede kans onbenut liet. Montpellier liet zich ook zeker niet onbetuigd in de eerste helft, maar bracht doelman Anthony Lopes van Lyon niet echt in de problemen.

In de tweede helft oogden beide teams inspiratieloos. Er waren speldenprikjes aan weerszijden: Lopes had geen moeite met een zwak schot van Giovanni Sio en een schot van Kenny Tete werd van richting veranderd. Tete had evenals Depay een basisplaats; na een uur was Bertrand Traoré ingevallen voor Cornet. Ook in de slotfase waren er weinig kansen en zodoende bleef de brilstand staan. Voor Lyon betekent dat het eerste puntverlies sinds het 3-3 gelijkspel op bezoek bij Angers op 1 oktober.