Valencia nadert Barça en loopt uit op Madrilenen na moeizame winst

Valencia heeft zondag op bezoek bij Espanyol drie punten gepakt. De formatie van Marcelino had bij tijd en wijle geen grip op Espanyol, dat met name in de eerste helft aanspraak maakte op een goal. Valencia hield echter de nul en sloeg in de tweede helft toe: 0-2. Door de winst nadert Valencia koploper Barcelona tot vier punten; Real Madrid en Atlético Madrid hebben reeds zes punten achterstand op los Che.

Valencia had in de eerste helft het meeste balbezit, maar de thuisploeg was het meest gevaarlijk voor het doel van de tegenstander. Sergi Darder, Pablo Piatti en Sergio Garcia probeerden doelman Neto te verschalken, maar de Braziliaan hield zijn ploeg op de been. De grootste kans namens Espanyol was voor Gerard Moreno Balaguero, maar de Spanjaard mikte op het aluminium. Het bezoek kwam via onder meer Geoffrey Kondogbia ook dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder miste scherpte.

De huurling van Internazionale kon twintig minuten voor tijd wel tot scoren komen: Espanyol kon een voorzet niet goed verwerken, waarna Kondogbia op de rand van het strafschopgebied het leer kundig controleerde en vanaf twintig meter formidabel binnenschoot. Valencia kon via onder meer Rodrigo de marge verdubbelen, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan. Santi Mina gooide tien minuten voor tijd het duel wél op slot door te profiteren van geklungel achterin bij Espanyol.