Cocu: ‘Ik heb hem meteen eruit gehaald, je moet het gevaar inschatten’

Dankzij een doelpunt in blessuretijd van Nicolas Isimat-Mirin hield PSV zondagmiddag drie punten over aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De koploper was met name in de tweede helft de onderliggende partij, maar herstelde zijn voorsprong van acht punten op naaste achtervolger Ajax door de zege toch weer in ere.

"We hebben wel enig geluk, ja. Misschien dat we nu nog even met de bus langs het casino rijden", grapte trainer Phillip Cocu na afloop van het duel voor de camera van de NOS. "Dat we hier goed weg komen met drie punten, staat buiten kijf. Ik vond ons echt heel matig voetballen. Er was echt wel strijdlust in de ploeg, iedereen heeft alles gegeven. Maar puur voetballend was het ver onder ons niveau. We kwamen er voetballend niet uit, konden de oplossing in de opbouw niet vinden. De passing was erg slordig."

Jorrit Hendrix ontsnapte in de slotfase van de eerste helft aan zijn tweede gele kaart van de wedstrijd na een overtreding op Younes Namli. De middenvelder werd vervolgens tegen zichzelf in bescherming genomen door Cocu. "Ik heb meteen gehandeld en hem eruit gehaald. Je moet als coach inschatten wat het gevaar is. Een hele lichte overtreding of een ongelukkig momentje zou misschien wel een rode kaart kunnen betekenen. Als echt de grens bereikt is, probeer ik daarop te anticiperen.”