‘Schlemiel’ verrast door penalty: ‘Ik dacht: flikker op, godverdomme...’

FC Groningen won zondagmiddag in een knotsgek duel met Vitesse uiteindelijk met 4-2. Kasper Larsen leek de schlemiel van de wedstrijd te worden, aangezien de 24-jarige verdediger een eigen doelpunt maakte en een strafschop veroorzaakte. Larsen kon echter niet geloven dat scheidsrechter Jeroen Manschot naar de penaltystip wees.

"Ik weet niet wat er gebeurde met de strafschop, beetje een fiftyfifty-bal. Het was een duel in de lucht en volgens mij geen penalty. Totaal niet", aldus Larsen na afloop van de overwinning in gesprek met FOX Sports. "Ik dacht toen: ja, flikker op, godverdomme… Niet terecht, denk ik. Ongelukkig, maar we hebben drie punten."

"Als je springt en de bal is in de lucht… Heel ongelukkig, maar lekker met de overwinning. Ik dacht wel: dit is niet mijn dag", zegt Larsen. FC Groningen won na twee keer op achterstand te zijn gekomen uiteindelijk met 4-2. Door de zege staat de Trots van het Noorden op de dertiende plek in de Eredivisie; Vitesse zakte door de nederlaag af naar de zesde stek.