PSV dankt Kuipers: ‘Hij vond het geen veelbelovende mogelijkheid’

PEC Zwolle verkocht zijn huid zondagmiddag voor eigen pubiek duur tegen PSV, maar stapte door een doelpunt in de laatste minuut van Nicolas Isimat-Mirin alsnog met een nederlaag van het veld. De Zwollenaren hadden reden tot klagen over de arbitrage, daar scheidsrechter Björn Kuipers in de eerste helft nagaf Jorrit Hendrix zijn tweede gele kaart van de wedstrijd te geven.

De middenvelder van PSV beging op slag van rust een overduidelijke en onbesuisde overtreding op Younes Namli, maar ontsnapte, ondanks protesten van de thuisploeg, aan een rode kaart. Hendrix werd vervolgens onmiddellijk naar de kant gehaald door Phillip Cocu. "Ik vond het een kaart", baalde PEC-trainer John van ’t Schip na afloop voor de camera van de NOS. "Dat heb ik ook tegen de scheidsrechter gezegd. Ik denk dat Phillip het ook vond, want anders haalt hij hem er niet uit."

De voormalig assistent-bondscoach zocht Kuipers in de rust op. "It was not a promising euhm.... Ja, hij ging in één keer Engels praten", vervolgt de oefenmeester. "Nou, ik kan heel goed Engels, dus hij bedoelde denk ik dat het geen veelbelovende mogelijkheid was. Hij heeft het proberen uit te leggen, maar ik kan me er niet in vinden. Je moet aan hem vragen waarom hij in het Engels sprak.”

Van ’t Schip was ondanks de nederlaag trots op zijn elftal. "Ik kan alleen maar zeggen dat de jongens fantastisch hebben gespeeld, met name in de tweede helft zaten we er bovenop. We hebben totaal overheerst, qua voetbal en qua kansen. Dat je zó speelt, tegen misschien wel de aanstaand kampioen, is een groot compliment. Het was weer hartstikke goed en mooi om te zien."