Succescoach Wales moet Engelse traditieclub uit het slop halen

Chris Coleman is de nieuwe manager van Sunderland, zo laat de Championship-club zondagmiddag weten via de officiële kanalen. De 47-jarige Welshman is in het Stadium of Light de opvolger van Simon Grayson, die eind vorige maand geslachtofferd werd na de dramatische seizoensstart van the Black Cats.

Coleman staat voor de taak om de club van onder anderen Robbin Ruiter weg te loodsen van de laatste plaats in de Championship. Sunderland degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en was voornemens om binnen één jaar terug te keren op het hoogste niveau. Die ambitie lijkt echter reeds de ijskast in te kunnen na de belabberde seizoensstart die de ploeg beleefde.

Sunderland is na zeventien wedstrijden met slechts elf punten hekkensluiter in de Championship. De laatste vijftien competitieduels leverden geen overwinning op en zaterdag bleef de ploeg onder interim-trainer Robbie Stockdale voor de twintigste keer op rij zonder overwinning op eigen veld. Geen enkele club in de historie van het Engelse voetbal beleefde ooit zo’n slechte thuisreeks.

Coleman was de afgelopen zes jaar bondscoach van Wales, maar besloot na de teleurstellend verlopen WK-kwalificatiecampagne op te stappen. Zijn grootste succes behaalde hij vorig jaar op het EK in Frankrijk, toen the Dragons de halve finales haalden. Coleman was eerder als manager werkzaam bij Fulham, Real Sociedad, Coventry City en AE Larissa.