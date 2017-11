Juventus incasseert pijnlijke nederlaag en ziet Napoli uitlopen

Juventus heeft zondagmiddag een pijnlijke verliesbeurt moeten incasseren tegen Sampdoria. La Vecchia Signora creëerde goede mogelijkheden om de score te openen, maar kon het net in eerste instantie niet vinden. De thuisploeg profiteerde en bezorgde de regerend landskampioen een nederlaag (3-2). Juventus blijft zodoende op 31 punten uit 13 wedstrijden steken, vier punten minder dan koploper Napoli.

Juventus was in de eerste helft de betere partij, maar dit bleek niet uit de tussenstand bij rust. Gonzalo Higuaín had de grootste kansen namens de uitploeg, maar de spits kon niet tot scoren komen tegen Emiliano Viviano. De Argentijn leek halverwege de eerste helft de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook onder meer Juan Cuadrado kon zijn ploeg op voorsprong zetten, maar Viviano imponeerde in het doel.

Direct in de tweede helft kreeg Juventus de rekening gepresenteerd: Duván Zapata torende boven zijn directe tegenstander uit en knikte de bal formidabel over Wojciech Szczesny heen. De Pool moest twintig minuten voor tijd wederom vissen, aangezien Lucas Torreira hard raak schoot en Szczesny kansloos liet. Een kwartier voor tijd was de misère voor Juventus compleet, aangezien Gianmarco Ferrari van dichtbij de 3-0 binnentikte. In blessuretijd maakten Higuaín en Paolo Dybala het nog spannend door te scoren, maar Sampdoria hield stand.