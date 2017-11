FC Utrecht wint met overtuiging en passeert Feyenoord op ranglijst

FC Utrecht heeft zondagmiddag eenvoudig gewonnen van Excelsior: 3-1. De Domstedelingen werden in de beginfase in het zadel geholpen door doelman Ögmundur Kristinsson, die weifelend optrad bij het eerste doelpunt. Door de overtuigende zege klimt FC Utrecht naar de vijfde plek op de ranglijst en passeert het Feyenoord en Vitesse; Excelsior blijft in de middenmoot steken.

De ploeg van Erik ten Hag werd al na zeven minuten voetballen flink geholpen door de sluitpost van de tegenpartij: Jurgen Mattheij leek de boel onder controle te hebben na een lange bal van Utrecht, maar Kristinsson besloot desondanks zijn doel uit te komen. Gyrano Kerk snoepte de bal af, legde het leer klaar voor Cyriel Dessers, die geen genade toonde en met een leeg doel voor zich raak schoot.

Utrecht probeerde door te drukken, waarbij onder meer Yassin Ayoub, Willem Janssen en Urby Emanuelson trachtten Kristinsson voor de tweede maal te verschalken. De IJslander hield echter zijn doel schoon en dat dat deed David Jensen aan de andere kant van het veld ook; de Deen redde knap op pogingen van Mike van Duinen. In het tweede bedrijf ging Utrecht door met kansen creëren en dat leidde al snel tot de 2-0.

Ayoub knalde met een afstandsschot het leer formidabel in de kruising, waardoor het duel vroegtijdig beslist was. De middenvelder was acht minuten later wederom belangrijk voor Utrecht, want hij leverde een corner piekfijn af op het hoofd van Janssen, die de 3-0 binnenknikte. Zakaria El Azzouzi maakte vlak voor tijd nog de eretreffer voor de Kralingers.