Isimat-Mirin voorkomt diep in blessuretijd puntenverlies voor PSV

PSV heeft een benauwde overwinning geboekt op bezoek bij PEC Zwolle. Lang leek het duel op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar diep in blessuretijd dook Nicolas Isimat-Mirin op voor het doel van Zwolle en werkte hij de 0-1 binnen. Door de overwinning blijft het gat met achtervolger Ajax acht punten.

Na de overwinning van Ajax zaterdagavond moest PSV zondagmiddag een goed resultaat halen in Zwolle, om het gat van acht punten op de achtervolger te handhaven. De koploper van de Eredivisie had het zwaar op bezoek bij de ploeg van trainer John van ’t Schip. Jorrit Hendrix pakte al vroeg in de wedstrijd een gele kaart en zat tegen rood aan. Scheidsrechter Björn Kuipers spaarde hem tot twee keer toe, waarna Phillip Cocu vlak voor rust ingreep en de middenvelder naar de kant haalde. De Eindhovenaren hadden tot dan toe een grote kans gekregen. Luuk de Jong kreeg de bal voor zijn voeten, maar kreeg de bal er van dichtbij niet in.

PSV liet PEC Zwolle het spel maken, in de hoop om er met snelheid vanuit een counter gevaarlijk te worden. Zwolle kwam moeilijk tot kansen. Vijf minuten voor rust was het Erik Israelsson die een kopkans kreeg, maar zijn inzet belandde in de handen van Jeroen Zoet. Na de thee werd de thuisploeg een stuk gevaarlijker en was Philippe Sandler dicht bij een doelpunt. Met een vrije trap en een kopbal was hij dreigend, maar scoren lukte niet. PSV had het zwaar en werd in de verdediging gedrukt. Kansen waren er voor Younes Mokhtar, Mustafa Saymak en Israelsson.

De bezoekers waren niet in goede doen en leken genoegen te moeten nemen met een gelijkspel. PEC Zwolle rook bloed en ging voor de overwinning. De verdediging van PSV werd onder druk gezet, maar PEC Zwolle besefte ook dat PSV er vanuit de counter gevaarlijk uit kon komen. Waar de Eindhovenaren genoegen leken te nemen met een gelijkspel, was het Isimat-Mirin die diep in blessuretijd van dichtbij de 0-1 tegen de touwen werkte. Diederik Boer redde op een kopbal van De Jong, maar Isimat-Mirin was er als de kippen bij om de winnende te maken. Zodoende redt hij PSV en zorgt de mandekker ervoor dat titelconcurrent Ajax niet dichterbij komt.