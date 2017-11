‘Ik vind dat we elkaar in de stront laten zakken, we deden het gewoon slecht’

Heracles Almelo leed zondagmiddag op bezoek bij ADO Den Haag zijn grootste nederlaag dit seizoen. De Almeloërs hielden tot een kwartier voor tijd gelijke tred met de thuisploeg, maar verlieten de Hofstad uiteindelijk toch met een zeperd (1-4). John Stegeman had na afloop geen goed woord over voor het spel van zijn team in de slotfase.

Nadat Heracles in de 75e minuut op achterstand was gekomen door een doelpunt van Nasser El Khayati, ging de ploeg va-banque spelen. Stegeman voerde de nodige aanvallende wissels door, maar kwam uiteindelijk van een koude kermis thuis. "Ik vind dat we elkaar in de stront laten zakken", was de trainer na afloop duidelijk voor de camera van FOX Sports. "Iedere bal werd opgeraapt door ADO en leidde met een dieptepass tot gevaar."

"Als je zo voetbalt moet de bezetting op het middenveld juist goed zijn om de afvallende bal op te pikken en zo druk te houden op de tegenstander. Dat deden we gewoon slecht", vervolgt Stegeman. "We liepen op een gegeven moment ook gewoon uit onze organisatie. Dat is gewoon heel slecht en daardoor verlies je deze wedstrijd zo vertekend. De vier doelpunten op het scorebord hebben te maken met dat het plan in de alles-of-niets-fase heel slecht werd uitgevoerd."