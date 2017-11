Hendrix ontsnapt aan rood: ‘Kuipers neemt hem in bescherming’

Jorrit Hendrix ontsnapte zondagmiddag volgens Gertjan Verbeek aan een rode kaart. De middenvelder van PSV maakte volgens de trainer van FC Twente veel overtredingen op de spelers van PEC Zwolle, overtredingen die zeker geel waard waren, vindt Verbeek. Hendrix, die al vroeg in het duel een gele kaart kreeg, werd vlak voor de rust door trainer Phillip Cocu gewisseld.

Verbeek is van mening dat scheidsrechter Björn Kuipers Hendrix spaarde door hem op een later moment geen tweede prent te tonen: "Eigenlijk neemt Kuipers hem in bescherming, want van de zes overtredingen maakt Hendrix er drie, waarbij ook één van de andere twee in aanmerking komt voor een gele kaart", laat Verbeek weten bij FOX Sports.

In de veertigste minuut haalde Hendrix zijn tegenstander Younes Namli onderuit. "Als hij nog geen geel had gehad, had hij hem gekregen. Het is een klein beetje spelen met de regels wat Kuipers doet. Cocu is zo verstandig om hem vlak voor tijd naar de kant te halen en niet te wachten tot de pauze, want dat had hij ook kunnen doen", aldus Verbeek.