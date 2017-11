Cocu bevestigt vertrekwens: ‘Hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten’

De voorbereiding van PSV op de competitietopper tegen PEC Zwolle werd zondag enigszins verstoord door enkele uitlatingen van Santiago Arias. De Colombiaanse rechtsback liet in een interview met de NOS weten te azen op een zomers vertrek. Phillip Cocu zegt echter niet op te kijken van de vertrekwens van Arias.

"Nee, dat is voor mij helemaal geen verrassing", liet de PSV-trainer voorafgaand aan het duel met PEC weten voor de camera van FOX Sports. Volgens Cocu is het niet meer dan logisch dat Arias, die sinds 2013 actief is in Eindhoven, graag een stap hogerop wil maken. "Santi speelt een aantal jaren bij PSV en een speler heeft altijd ambitie. We hebben een goed gesprek gehad aan het begin van het seizoen. Toen was er ook interesse."

"We weten wat zijn wens is en waar hij naartoe wil", vervolgt Cocu. "Hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten. Ik denk dat het ook een gezonde situatie is na een aantal jaren bij PSV. Hij zal met zijn prestaties zelf moeten afdwingen welke mogelijkheden zich voordoen in de zomer." Het contract van Arias bij PSV loopt nog door tot halverwege 2019.