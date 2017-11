Hart kan voor een schijntje vertrekken bij City

Niet Marc Overmars, maar Michael Zorc wordt de nieuwe sportief directeur van Arsenal. Zorc werkt momenteel nog bij Borussia Dortmund als technisch directeur en kost the Gunners twee miljoen euro. (Daily Mirror)

Thierry Henry wordt mogelijk de nieuwe bondscoach van Wales. Het is allerminst zeker of Chris Coleman aanblijft en de Fransman staat samen met Ryan Giggs en Craig Bellamy op het lijstje van de Welshe voetbalbond. (Daily Mirror)

vragen een bedrag tussen de 3,5 en 7 miljoen euro voor de doelman, die momenteel verhuurd is aan West Ham United.

Stoke City gaat het aflopende contract van Stephen Ireland verlengen tot het einde van het seizoen. De middenvelder heeft al lange tijd niet gespeeld door een gebroken been en krijgt nog een halfjaar de kans om zijn fitheid te bewijzen. (Daily Mail)