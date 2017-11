Ajax heeft verdediger terug: ‘Zoals het in Breda stond, was prima voor mij’

Daley Sinkgraven verscheen zaterdagavond voor het eerst sinds april aan de aftrap in de Eredivisie namens Ajax. De linksback maakte op bezoek bij NAC Breda (0-8) zijn rentree in de basis na zeven maanden blessureleed en speelde een verdienstelijke wedstrijd. Sinkgraven had genoten van de voetbalshow van Ajax.

"Als je met 8-0 wint, mag je tevreden zijn", vertelde hij na afloop in gesprek met Ajax Life. Trainer Marcel Keizer verkoos in het hart van de Amsterdamse verdediging Nick Viergever boven Maximilian Wöber, waardoor er op de linksbackpositie een plek vrijkwam voor Sinkgraven. "Ik heb zelf lekker gespeeld. De trainer verwacht aanvallende impulsen en die kon ik ook vaak genoeg brengen."

Keizer besloot Sinkgraven tien minuten voor tijd naar de kant te halen. De linksback hoopt zijn basisplaats de komende tijd te behouden. "Zoals het in Breda stond, was prima voor mij. Ik heb veel kunnen aanvallen en verdedigend stond ik mijn mannetje. Ik ben fit genoeg om negentig minuten op Eredivisieniveau te kunnen spelen."