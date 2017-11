ADO loopt in ‘Haags kwartiertje’ uit naar ruime zege op Heracles

Heracles Almelo won dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd en daar kwam zondag geen verandering in. Op bezoek bij ADO Den Haag gingen de Heraclieden met 4-1 onderuit. Voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk betekend het pas de tweede thuiszege dit seizoen. Tot een kwartier voor tijd stond het 1-1, maar waren het Abdenasser El Khayati, Björn Johnsen en Elson Hooi die er voor zorgden dat de drie punten in Den Haag achterbleven.

Beide ploegen gingen met een goed gevoel de interlandperiode in, want ADO Den Haag pakte twee weken geleden een punt tegen Feyenoord (2-2), terwijl Heracles met 2-1 won van FC Groningen. Het waren de bezoekers die zondagmiddag uitstekend van start gingen in Den Haag. Al na twee minuten kreeg Reuven Niemeijer een honderd procent kans, maar hij rondde belabberd af. Niet lang daarna was het alsnog raak voor de ploeg van trainer John Stegeman. Brandley Kuwas opende op Kristoffer Peterson, die de bal goed breed legde voor de inkomende Niemeijer. Van dichtbij maakte hij de 0-1.

ADO Den Haag kwam in de openingsfase weinig in het spel voor. Het was Heracles dat sterk opende, maar halverwege de eerste helft wat gas terugnam. De thuisploeg kwam wat beter in de wedstrijd, met de gelijkmaker als gevolg. Heracles kreeg de bal na een hoekschop maar niet weggewerkt. Het leverde een flipperkastsituatie op, waarbij Melvyn Lorenzen de bal hard tegen de touwen schoot.

Het werd een wedstrijd met mogelijkheden over en weer, waarbij ADO Den Haag uiteindelijk aan het langste eind trok. Een kwartier voor tijd was het El Khayati die de winnende maakte. Bij aanvang van het ‘Haags Kwartiertje’ scoorde de aanvallende middenvelder met een simpel rollertje in de korte hok. Doelman Bram Castro stond op het verkeerde been en kon er niets aan doen.

Heracles wankelde en de genadeklap kwam ruim vijf minuten voor tijd. Johnsen bepaalde de eindstand op 1-3 met een fraaie uithaal in de verre hoek. Hooi bepaalde de eindstand in de laatste minuut van de officiëspeeltijd op 1-4. Met de overwinning maakt ADO een einde aan een negatieve statistiek, want voor zondag won het team van Groenendijk geen van de laatste acht competitiwedstrijden tegen Heracles.