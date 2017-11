‘Bosz heeft nog twee wedstrijden om baan bij Dortmund te redden’

Het is crisis bij Borussia Dortmund en dat zou Peter Bosz mogelijk op korte termijn zijn baan kunnen kosten. Van de laatste acht wedstrijden werd er slechts één duel gewonnen: in de DFB Pokal tegen 1.FC Magdeburg (0-5). Volgens BILD heeft de oefenmeester nu nog twee wedstrijden om een razendsnel ontslag te voorkomen.

Borussia Dortmund neemt het in de komende week op tegen Tottenham Hotspur (dinsdag) en Schalke 04 (zaterdag). In de Champions League is het al zo goed als uitgeschakeld, doordat die Borussen twee keer gelijkspeelden tegen APOEL Nicosia. Alleen door een wonder kan Borussia Dortmund de volgende ronde van het miljardenbal nog bereiken, maar die kans lijkt nagenoeg uitgesloten. Volgende week zaterdag neemt Borussia Dortmund het in eigen huis op tegen aartsrivaal Schalke 04.

De uitslag van de Kohlenpott-derby lijkt vervolgens beslissend te zijn voor de toekomst van Bosz. Die Königsblauen komen zondagmiddag nog in actie tegen Hamburger SV en kunnen dan een voorsprong van drie punten pakken op Borussia Dortmund. Indien Schalke 04 volgende week in Dortmund weet te winnen, kijken die Borussen al tegen een achterstand van zes punten aan op de aartsrivaal. De achterstand op koploper Bayern München bedraagt inmiddels al negen punten.

Bosz begon met Borussia Dortmund nog ijzersterk aan het seizoen, maar sinds oktober zit er zand in de motor. Een thuisnederlaag tegen RB Leipzig (2-3) bleek het begin van een dramatische reeks, waardoor een ruime voorsprong op Bayern München is verdampt en is veranderd in een achterstand van negen punten. Bosz nam afgelopen zomer in Dortmund het roer over van Thomas Tuchel, die vorig seizoen met die Borussen de DFB Pokal wist te winnen.