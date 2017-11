Mourinho lyrisch: ‘Hij was top, het leek alsof hij nooit weg was geweest’

Na een afwezigheid van twee maanden maakte Paul Pogba zaterdag zijn rentree bij Manchester United. De Fransman kampte met een hamstringblessure, maar speelde in de wedstrijd tegen Newcastle United zeventig minuten mee en scoorde eenmaal in de wedstrijd die met 4-1 gewonnen werd. Manager José Mourinho was zeer content met het spel van Pogba.

“Hij was top. Het leek alsof hij nooit weg was geweest. Hij maakte zijn rentree en leverde direct een fantastische prestatie. Zijn invloed op de wedstrijd was direct te merken. Hij moest eruit gaan op het moment dat hij ook maar een klein beetje last had, zodat hij niet over zijn grenzen heen zou gaan. Daarom speelde hij iets meer dan een uur”, wordt Mourinho geciteerd door Sky Sports.

“In dat uur heb ik niet gezien dat hij zo lang geblesseerd is geweest. Hij beïnvloedt ons voetbal”, vervolgt de Portugese manager zijn verhaal. “We weten allemaal dat bepaalde spelers invloed uitoefenen op ons spel. Met Pogba in het elftal wordt er meer gecreëerd. We gaan nu bekijken of het verstandig is om hem komende woensdag opnieuw te laten spelen. Pogba is een speler die we moeten beschermen.”