Engelse grootmachten azen op voormalig Ajax-doelwit: ‘Interesse is normaal’

Richarlison leek afgelopen zomer op weg naar Ajax, maar tekende uiteindelijk bij Watford. In de Premier League heeft de Braziliaanse spits in korte tijd veel lindruk gemaakt. Volgens de London Evening Standard heeft Richarlison zich in de kijker gespeeld bij Tottenham Hotspur, terwijl The Sun schrijft over belangstelling van Chelsea. Watford-manager Marco Silva kijkt niet raar op van de geruchten en noemt de interesse ‘normaal’.

De twintigjarige Richarlison was dit seizoen vier keer trefzeker in twaalf competitiewedstrijden. Door zijn goals en goede spel neemt de belangstelling toe. “Het is geen verrassing dat dit soort clubs voor hem komen kijken”, tekent Sky Sports op uit de mond van Silva. “Hij heeft een fantastische impact op ons en de Premier League. Dan is het niet gek dat iedereen over hem gaat praten. Maar het belangrijkste van alles, is dat hij zichzelf blijft ontwikkelen.”

“Richarlison is een speler met veel kwaliteit, dan is het vanzelfsprekend dat hij onderwerp van gesprek wordt. Hij is anders dan de normale Braziliaanse voetballer”, vervolgt de trainer. “We hebben het hier over een fantastisch talent, een zeer goede speler. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst alles kan bereiken waar hij van droomt.”

Silva sluit een oproep van Richarlison voor de nationale ploeg van Brazilië op termijn niet uit. “Hij heeft alle jeugdteams doorlopen en deed het daar goed. De Braziliaanse ploeg beschikt over fantastische spelers op zijn positie, maar het is een doel van hem en ik weet zeker dat hij hard gaat werken om het te bewerkstelligen. We hebben in juni een paar weken bekeken. We hebben toen besloten om het bestuur te overtuigen dat er alles aan gedaan moest worden om deze speler te contracteren.”