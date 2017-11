Jones: ‘Deze support is voor ons heel fijn, mooi dat ze aan Luca denken’

De supporters van Feyenoord stonden zaterdagavond stil bij het feit dat doelman Brad Jones en zijn vrouw Dani precies zes jaar geleden hun zesjarige zoontje Luca verloren. In de twaalfde minuut van het duel met VVV-Venlo (1-1) staken de fans de Australische sluitpost een hart onder de riem met een lichtjesactie. “Een mooi gebaar in deze moeilijke tijd van het jaar voor mij en mijn familie”, reageert Jones op de website van de Rotterdammers.

Jones is de aanhang van Feyenoord enorm dankbaar. “Voor de wedstrijd was mij verteld dat de supporters iets van plan waren. Tijdens de wedstrijd moest ik natuurlijk gefocust zijn, maar het was onmogelijk om al die lichtjes niet te zien”, aldus Jones. “Mijn vrouw zat ook in het stadion en deze steun en support is voor ons heel fijn. Daar wil ik de supporters graag voor bedanken. Mooi dat ze aan Luca denken.”

Hans Kraay jr. verloor anderhalve week geleden zijn vader en was diep onder de indruk van de actie van de Feyenoord-supporters. “Ik had er graag bij willen zijn”, zei hij zondag bij De Tafel van Kees. “Ik vond het echt heel erg mooi. Ik hoorde woensdag dat ze dit wilden gaan doen. Die minuut was wel erg indrukwekkend. Mijn vrouw stuurde mij een berichtje: ‘Wat zijn Feyenoord-supporters mooi.’”