Arias stellig: ‘Ik hoop dat dit mijn laatste jaar is bij PSV’

Santiago Arias hoopt zich komende zomer tijdens het WK in Rusland in de kijker te spelen. De Colombiaanse verdediger speelt inmiddels bijna vijf jaar bij PSV en zegt tegenover de NOS dat hij komende zomer een transfer hoopt te maken. Naar eigen zeggen had Arias afgelopen zomer al de mogelijkheid om te vertrekken uit Eindhoven.

"Er waren wel wat mogelijkheden hoor. Maar na een gesprek met de trainer en de directie heb ik besloten te blijven. Het beste voor mij was om hier veel te spelen”, zegt Arias, die komende zomer wel hoopt te vertrekken. "Ik hoop dat dit mijn laatste jaar is hier, aangezien dit mijn vijfde seizoen is bij PSV. Ik heb hier in die jaren veel bereikt en alles gegeven. We moeten afwachten wat er gebeurt. Je wilt telkens voetballen op een hoger niveau.”

Arias’ landgenoot en vriend Davinson Sánchez verliet afgelopen zomer de Eredivisie wel al na één seizoen. “We delen vaak een kamer bij het nationale team. Ik ben blij voor hem en dat laat ik hem zo vaak mogelijk weten. Natuurlijk wil ik dat in de toekomst ook”, vervolgt de Colombiaan, die onder de indruk is van zijn nieuwe ploeggenoot Hirving Lozano.

“Een geweldige speler. Dat zag ik al toen hij nog bij Pachuca in Mexico speelde. Het is een rustige jongen. Ik vind dat hij het knap doet, want het is niet makkelijk als je uit zo'n ver land komt”, stelt Arias. De Mexicaan wordt nu al in verband gebracht met een diverse Europese topclubs. “Geen idee of we hem gaan verliezen. Hij moet zo doorgaan, dan zien we wel wat er gebeurt. Het zou natuurlijk mooi zijn voor zijn carrière.”