Penaltysoap PSG ten einde: ‘Neymar neemt de volgende strafschop’

De penaltysoap bij Paris Saint-Germain is ten einde, zo geeft Edinson Cavani toe tegenover de Franse pers. De Uruguayaan kreeg het enkele weken geleden met Neymar aan de stok over het nemen van de strafschoppen, maar trainer Unai Emery heeft nu zijn vaste penaltynemer aangewezen. De Braziliaanse recordaankoop mag voortaan aanleggen vanaf elf meter.

“Neymar neemt de volgende strafschop”, geeft Cavani toe. De aanvaller voegt daaraan toe dat Emery de beslissing genomen heeft, terwijl aanvoerder Thiago Silva eerder liet weten dat het team had besloten om Neymar voortaan de penalty’s te laten nemen. In de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon kregen Cavani en Neymar ruzie over wie de strafschop mocht nemen. De Uruguayaan mocht uiteindelijk aanleggen vanaf elf meter, maar faalde.

Trainer Emery liet vervolgens weten dat hij wilde dat Cavani en Neymar het geschil samen op zouden lossen. Uiteindelijk heeft de Spanjaard dus toch zelf een nemer aangewezen. Ondertussen zou PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi Cavani zelfs één miljoen euro hebben geboden om Neymar voortaan de strafschoppen te laten nemen.