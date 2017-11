Ödegaard maakt indruk: ‘Als hij wil, stuurt hij iedereen het bos in’

SC Heerenveen kende zaterdag een comfortabele avond in Enschede. De Friezen wonnen met 0-4 van FC Twente, mede dankzij een uitblinkende Martin Ödegaard. De Noorse huurling van Real Madrid tekende in De Grolsch Veste voor zijn eerste doelpunt in de Eredivisie en kon daardoor op lof rekenen van trainer Jurgen Streppel en ploeggenoot Stijn Schaars.

“We hadden wat wedstrijden verloren, maar zijn altijd blijven geloven in onszelf. Doordat ik wat meer naar binnen stond, kwam ik inderdaad wat meer aan de bal. Dit wil ik elk weekend doen. Ik voel me erg op mijn gemak aan de rechterkant”, zegt Ödegaard in gesprek met FOX Sports. Trainer Streppel was laaiend enthousiast over de prestaties van de Noorse middenvelder.

“Deze jongen heeft zo ongelooflijk veel talent. Ik roep het al heel vaak: het is een kwestie van tijd voordat deze jongen gaat scoren. Die kwaliteiten heeft hij. Laten we genieten dat hij op de Nederlandse velden rondloopt”, stelt Streppel in gesprek met de NOS. Ook Stijn Schaars was in gesprek met FOX Sports lyrisch over Ödegaard. "Als hij wil, stuurt hij iedereen het bos in.”

“Hij kan zo ongelooflijk goed voetballen en had vandaag wel vijf assists kunnen hebben”, vervolgt Schaars zijn verhaal. “Hij is zo creatief en moet niet vastzitten aan de zijlijn. Dat zie je vandaag. Als hij zo blijft spelen, gaan we nog heel veel mooie dingen van hem zien.”