‘City speelt het beste voetbal in de geschiedenis van de Premier League'

Manchester City is dit seizoen voorlopig ongenaakbaar en verloor nog geen enkele wedstrijd. The Citizens hebben reeds een voorsprong van acht punten opgebouwd op naaste achtervolger Manchester United. Garth Crooks, oud-aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United, is bijzonder onder de indruk van het elftal van manager Josep Guardiola.

“Ze spelen misschien wel het beste voetbal in de geschiedenis van de Premier League. We zouden nu zomaar weer naar een team kunnen kijken dat het hele seizoen ongeslagen blijft. Ik zie niet wie deze club zou moeten stoppen. Misschien als ze laks worden, maar ik geloof niet dat zoiets onder Guardiola kan gebeuren. Hij stopt niet zomaar, want hij wil zoveel mogelijk winnen”, zegt Crooks tegenover de BBC.

Manchester City won zaterdag met 0-2 van Leicester City en maakte ook indruk op Martin Keown. “Ze hebben een aantal spelers die gewoon kunstenaars zijn. Die spelers laten ons iedere week schitterend voetbal zien, in elke wedstrijd. Ken je Ronnie O’Sulllivan, de legende in het snooker? Hij kan kiezen met welke hand hij speelt en dat kan Kevin De Bruyne ook met zijn voeten.”