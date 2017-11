‘Van Aanholt kan slechtste PL-defensie inruilen voor Manchester City’

Patrick van Aanholt is een kandidaat om de defensie van Manchester City in januari van een nieuwe impuls te voorzien, zo schrijven diverse Britse media zondag. De linksback van Crystal Palace wordt gezien als het antwoord op de afwezigheid van Benjamin Mendy, die door zwaar blessureleed nog enkele maanden aan de kant zal staan.

Manager Josep Guardiola zou voorstander zijn van de komst van Van Aanholt, ook al heeft hekkensluiter Crystal Palace samen met Everton de meest gepasseerde defensie van de Premier League: 24 tegendoelpunten na 12 competitieduels. Manchester City zou bereid zijn om een bedrag van veertien miljoen euro voor Van Aanholt neer te tellen.

De kranten in Engeland sluiten niet uit dat Crystal Palace akkoord gaat met een dergelijk bedrag, om vervolgens de transfermarkt op te gaan. Van Aanholt maakte bijna een jaar geleden voor elf miljoen euro de overstap van Sunderland naar Crystal Palace en had dit seizoen nog geen aandeel in een doelpunt. Het voormalig jeugdexponent van PSV speelde eerder in Engeland voor Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City en Wigan Athletic.